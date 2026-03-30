30 марта 2026, 13:00

Операторы начали платить за «плохой интернет». Как устроены компенсации и что изменилось

С 2025 года россияне заваливают операторов жалобами на неработающий мобильный интернет, хотя «большая четверка» даже ни при чем: ограничения вводятся сверху из соображений безопасности. В марте заработал закон, который позволил поставщикам связи выдохнуть: с них сняли ответственность за эти отключения, более того, те стали обязательными по запросу ФСБ. Однако неудобства пользователей никуда не делись — и операторы начали реагировать на это, добровольно предложив механизм компенсаций. Но устроены они так, что далеко не всегда означают реальные выплаты. Как это работает и когда можно потребовать вернуть деньги за неполученный интернет — разобрались для вас.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Что произошло

Весной 2026 года сразу несколько крупных операторов связи объявили о новых форматах компенсаций за перебои мобильного интернета. Это происходит на фоне регулярных ограничений связи — как в регионах, так и в Москве.

Последним заметным шагом стал запуск с 30 марта у «МегаФона» услуги с названием «5G Режим». За отдельную ежемесячную плату пользователь получает возможность заявлять о сбоях. Раз в месяц он может отправить заявку, указав, где и как долго не работал интернет. Оператор проверяет данные и, если проблема подтверждается, частично компенсирует стоимость услуг.

Параллельно «Билайн» предложил другой формат: абоненты отдельных тарифов могут самостоятельно вернуть стоимость одного дня связи — без проверок и общения с поддержкой. Но с ограничением: не более 50 раз в год.

Другие операторы пока действуют осторожнее. В Т2 заявляют, что рассматривают компенсации индивидуально, МТС на момент публикации свою позицию не озвучил.

Почему интернет стали отключать чаще

Ограничения мобильного интернета в России стали регулярными с середины 2025 года. После того как этот способ опробовали для борьбы с дронами, частью навигации которых был ответ от вышек сотовой связи по сети, отключения мобильных данных в регионах стали массовыми. Где-то их отключают только во время опасности БПЛА, где-то — превентивно на время массовых гуляний и важных дат, а кое-где и вовсе выключения почти перманентные.

В марте 2026-го, например, в Москве почти три недели фиксировались перебои — пользователи жаловались не только на интернет, но и на голосовую связь. Неполадки в работе сотовых данных объяснили требованиями безопасности и необходимостью противодействовать атакам.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ограничения «будут действовать столько, сколько потребуется». А глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал такие отключения «новой нормальностью» и прямо рекомендовал адаптироваться: пользоваться наличными, звонить по телефону, иметь альтернативные способы связи.

При этом с 1 марта в России вступил в силу закон, не разрешающий, а прямо обязывающий сотовых операторов отключать связь и интернет по требованиям ФСБ. При этом закон снимает с операторов ответственность за такие отключения перед пользователями: то есть формально жаловаться на отсутствие оплаченной связи своему поставщику бессмысленно.

На этом фоне операторы добровольно берут на себя новую (а по сути — старую) обязанность компенсировать потребителю оплаченную, но не полученную услугу. Но уже по своим правилам, с ограничениями и за отдельную плату.

Как теперь устроены компенсации

Если посмотреть на новые механизмы, становится видно: это не классические «возвраты за неоказанную услугу», а скорее гибридные модели.

У «МегаФона» компенсация привязана к фактическому сбою, но доступ к ней платный. По сути, пользователь покупает право пожаловаться и получить часть денег назад — если оператор признает проблему.

У «Билайна» модель проще: пользователь сам решает, что услуга его не устроила, и возвращает деньги за день. Это быстрее и понятнее, но не привязано напрямую к сбоям — и ограничено по количеству возвратов (50 раз в год).

То есть налицо попытка найти какой-то баланс между недовольством пользователей, которых лишили дефолтного права требовать оплаченную услугу (хотя такие жалобы и раньше не всегда удовлетворялись), и новой реальностью, в которой ограничения интернета случаются все чаще и непредсказуемее, так что операторы просто разорятся возвращать деньги за каждый день сбоев.

Здесь новому закону противопоставляется (но не противоречит) потребительское право, в частности договор публичной оферты.

То есть хотя с 1 марта операторы уже не обязаны реагировать на такие жалобы, как раньше, если они включают пункт о компенсации в свой договор с клиентами или предоставляют право на нее как услугу, они уже не могут взять свои слова назад.

Ст. 310 ГК РФ запрещает в одностороннем порядке отказываться от исполнения обязательства. Поэтому отозвать публичное обещание возможно только в порядке изменения условий договора обслуживания или если данная оферта является срочной (имеет срок истечения).

Антон Палюлин
юрист

И если у «Мегафона» возможность пожаловаться подана как отдельная услуга, при этом не гарантирующая компенсации, то путь, по которому пошел «Билайн», скорее напоминает страховку по договору для некоторых тарифов.

Аналогичные предложения работают в некоторых корпорациях, когда по трудовому договору работник может несколько раз в год взять больничный без больничного листа, хотя по Трудовому кодексу обязан оформлять такие отгулы официально через СФР.

Есть и еще один важный нюанс, который проясняет имевший место ранее правовой парадокс. Если интернет работает только для так называемого белого списка сайтов, он все равно считается неработающим.

Белый список — это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при ограничениях. Его начали формировать в 2025 году, и в него входят:

  • государственные сервисы;
  • банковские приложения;
  • транспорт и логистика;
  • маркетплейсы и магазины;
  • часть СМИ и онлайн-кинотеатров;
  • отдельные бизнес-сервисы;
  • мессенджеры VK, Max и некоторые другие.

То есть при желании придраться к формальностям — формально интернет есть даже во время ограничений. По факту — доступ урезан.

Как было раньше

До 2026 года механизм компенсаций существовал, но выглядел значительно сложнее.

Чтобы вернуть деньги, пользователь должен был:

  • зафиксировать сбой (через поддержку);
  • составить претензию;
  • сослаться на закон «О защите прав потребителей»;
  • подать заявление через салон или личный кабинет;
  • дождаться ответа — до 30 дней.

На практике этим пользовались немногие. Процесс был долгим, формальным и не гарантировал результата. Новые модели упрощают процедуру — но вводят другие ограничения: платный доступ, лимиты, выборочная проверка.

Результат, впрочем, на 100% тоже не гарантируется: финальное решение о компенсации остается на стороне оператора. Но как поставщики связи будут соблюдать собственные правила — уже вопрос их репутации и отношений с клиентами.

Обязаны ли операторы платить компенсации

Юридически ситуация для пользователя не изменилась — и это ключевой момент.

В феврале 2026 года в закон «О связи» внесли поправки, которые закрепили: оператор не несет ответственности за перебои, если действует по требованию ФСБ. Более того, он обязан приостанавливать связь в таких случаях.

Это означает, что большинство массовых отключений формально не считаются нарушением со стороны оператора.

Именно поэтому новые компенсации — это не исполнение юридической обязанности.

Это означает, что операторы, не обещавшие своим клиентам компенсацию, освобождены от ее выплаты. Те операторы, которые публично пообещали компенсацию, обязаны исполнить свое обещание, в противном случае их могут принудить к выплате компенсации судом по иску своих абонентов, а также привлечь к ответственности за недобросовестную, вводящую в заблуждение рекламу.

Антон Палюлин

Попытки добиться компенсации через суд уже есть — и они показывают, что ситуация неочевидная, а практика только формируется.

В 2025 году житель Волгограда подал иск к оператору из-за ограничений интернета. Сначала суд отказался рассматривать дело — из-за несоблюдения досудебного порядка. Но в марте 2026 года решение отменили и дело вернули на новое рассмотрение.

Что это значит для пользователей

На первый взгляд кажется, что операторы пошли пользователям навстречу и начали «платить за плохой интернет». На практике все сложнее.

Интернет действительно может не работать — и при этом это не считается нарушением. Компенсации появляются, но в ограниченном и контролируемом формате. Что это — компромисс, маркетинг или правовой парадокс, покажет время.

А значит, пользователю приходится учитывать это заранее: иметь альтернативные способы связи, не полагаться полностью на мобильный интернет и понимать, что доступ к Сети больше не гарантирован — даже если тариф оплачен. И даже если потом отсутствие связи частично компенсируется, в моменте можно полагаться только на себя.

