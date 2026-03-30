Операторы начали платить за «плохой интернет». Как устроены компенсации и что изменилось

Что произошло

Весной 2026 года сразу несколько крупных операторов связи объявили о новых форматах компенсаций за перебои мобильного интернета. Это происходит на фоне регулярных ограничений связи — как в регионах, так и в Москве.

Последним заметным шагом стал запуск с 30 марта у «МегаФона» услуги с названием «5G Режим». За отдельную ежемесячную плату пользователь получает возможность заявлять о сбоях. Раз в месяц он может отправить заявку, указав, где и как долго не работал интернет. Оператор проверяет данные и, если проблема подтверждается, частично компенсирует стоимость услуг.

Параллельно «Билайн» предложил другой формат: абоненты отдельных тарифов могут самостоятельно вернуть стоимость одного дня связи — без проверок и общения с поддержкой. Но с ограничением: не более 50 раз в год.

Другие операторы пока действуют осторожнее. В Т2 заявляют, что рассматривают компенсации индивидуально, МТС на момент публикации свою позицию не озвучил.

Почему интернет стали отключать чаще

Ограничения мобильного интернета в России стали регулярными с середины 2025 года. После того как этот способ опробовали для борьбы с дронами, частью навигации которых был ответ от вышек сотовой связи по сети, отключения мобильных данных в регионах стали массовыми. Где-то их отключают только во время опасности БПЛА, где-то — превентивно на время массовых гуляний и важных дат, а кое-где и вовсе выключения почти перманентные.

В марте 2026-го, например, в Москве почти три недели фиксировались перебои — пользователи жаловались не только на интернет, но и на голосовую связь. Неполадки в работе сотовых данных объяснили требованиями безопасности и необходимостью противодействовать атакам.