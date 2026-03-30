Допплата за VPN, новый бункер Трампа и провалившийся британский шпион в Москве. Главное за 30 марта
В России собрались ввести дополнительную плату за VPN. Что грозит пользователям
Глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов связи ввести дополнительную плату за использование международного трафика в мобильных сетях свыше лимита. Потолок установили в 15 Гб в месяц — по словам экспертов, этот объем с лихвой покрывает потребности большинства пользователей, которые ищут нужную информацию и общаются во время отпуска за границей.
Цифровым платформам же (например, VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») предложили ограничивать доступ к своим сервисам для тех, кто заходит через VPN.
Новые правила должны заработать еще до 1 мая.
Однако эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что уличить россиянина в использовании VPN со стопроцентной точностью нельзя, особенно с учетом командировок и отпусков за границей. Для этого компании используют скоринговые системы, которые анализируют комбинацию параметров: репутацию IP-адреса, геолокацию, часовой пояс устройства, данные браузера.
На основе этой информации и формируется предположение об использовании VPN. Например, если у пользователя установлен часовой пояс на смартфоне +3, язык — русский, а подключается он из Голландии, то это странно и, скорее всего, он заходит через VPN.
По словам главы Минцифры, в будущем может появиться и административная ответственность за использование средств обхода блокировок.
Еще в декабре 2025 года в Госдуме заявляли, что штрафы за включение VPN вводить не собираются. Об этом говорил первый замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин. По его словам, наказание грозит только тем, кто использует VPN для преступлений.
В начале марта зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов говорил, что Роскомнадзор в ближайшие три-четыре месяца сможет полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик.
По его словам, Россия должна на примере Китая обеспечить стране полный технологический и информационный суверенитет.
Трамп ведет переговоры с новым режимом Ирана, строит бункер под Белым домом и угрожает редким животным. Что происходит в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с «новым и более разумным режимом» Ирана о прекращении огня проходят успешно и уже есть заметный прогресс.
Если же договориться не получится, США обещали «взорвать и полностью уничтожить все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (а возможно, и все опреснительные заводы)». Трамп назвал это местью за погибших от рук «старого режима» американских солдат.
При этом американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис признался, что в США нет ресурса для противостояния Ирану.
Наши действия сами по себе достаточно безрассудны, но эскалация войны, в которой мы не можем победить и которую не можем себе позволить, вдвойне безответственна.
Иранская сторона уже оценила предложение Трампа как нереалистичное. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что позиция Ирана по мирному урегулированию всегда была простой и неизменной, а американские чиновники ведут себя противоречиво.
Переданные нам материалы под разными названиями, например, 15 пунктов или меньше, или больше, были нереалистичными, нелогичными и [содержали] чрезмерные требования.
Параллельно с решением международных проблем Трамп вплотную занялся и изменениями внутри страны. Бальный зал в Белом доме, на которое американский президент выделил $200 млн из личных средств, оказался прикрытием, причем в прямом смысле — под помещением возводят противоракетный бункер.
По словам Трампа, строительство идет полным ходом и даже опережает график.
Помимо того, лидер США созвал «божественный отряд» из высокопоставленных чиновников, которые должны ему помочь обойти закон о защите исчезающих видов животных в Мексиканском заливе. Это планируют сделать для того, чтобы дать простор нефтегазовой отрасли и укрепить национальную безопасность.
Как пишут зарубежные СМИ, «в случае успеха администрация Трампа может уничтожить десятки охраняемых видов — от китов Райса и журавлей до редких морских черепах».
Иран планирует ввести плату за Ормузский пролив, США категорически против. Что говорят в России
Иранский парламент (Меджлис) сделает проход по Ормузскому проливу платным, заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди. По его словам, с помощью таких сборов страна сможет обеспечить безопасность судов и предоставить им другие услуги.
США против такого решения.
Они угрожают установить контроль над Ормузским проливом на постоянной основе и создать систему взимания платы за проход. Это никак не должно произойти. У президента есть ряд вариантов, чтобы предотвратить это, и он может ими воспользоваться.
Российские аналитики не верят в возможность претворения в жизнь этой идеи. Тем не менее, если это все же случится, серьезных последствий для роста цен на нефть, например, быть не должно.
Дело в том, что через Ормузский пролив в сутки обычно проходит около 15 млн баррелей сырой нефти и 4 млн баррелей нефтепродуктов. Если Иран обяжет платить по $2 млн за танкер, то к цене нефти добавится менее 1% от текущей цены барреля.
Это событие — больше удар по престижу Запада и монархиям Залива, и именно поэтому вероятность такого события минимальна.
Закрытый пролив угрожает урожаю
Пока решается судьба Ормузского пролива, в нем застряли суда, которые везут треть от всего мирового объема удобрений. Страны Персидского залива поставляют по всему свету мочевину, фосфаты, аммиак и серу, которые особенно необходимы фермерам во время сезона.
При этом запасов на весь сезон у сельхозотрасли нет — эти вещества скоропортящиеся, поэтому фермеры запаслись только на весну. Летом же они останутся без удобрений. Уменьшение посевных площадей приведет к тому, что урожай будет меньше, а это грозит высокими ценами на продукты и даже может спровоцировать дефицит.
В России раскрыли дипломата, который шпионил для Британии. На чем его поймали
Шпионом оказался второй секретарь британского посольства в Москве. По данным ФСБ, с самого начала британский подданный Альбертус Джерардус Янсе Ван Ренсбург указал в миграционных документах ложные данные, а после занялся «разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности Российской Федерации».
Как рассказали в штабе, Янсе Ван Ренсбург ездил по стране и неофициально встречался с российскими экономистами — так он пытался получить чувствительную информацию о стране.
Помимо того, в свободное время второй секретарь предпочитал гулять не в центре Москвы, а по окраинам и промзонам. Маршрут одной из его лыжных прогулок пролегал как раз мимо военных объектов — дипломат в компании спутницы снимал их на телефон.
В итоге МИД РФ лишил дипломата аккредитации, и теперь у него есть две недели, чтобы вернуться на родину.
Лондон все обвинения отвергает.
Обвинения России в адрес британских дипломатов совершенно неприемлемы. Великобритания не потерпит запугивания сотрудников посольства или их семей.
Что еще важно: запрет оплаты в App Store, налог на кешбэк и повальное закрытие магазинов одежды
В России хотят отменить оплату в App Store со счета мобильного телефона. Так специалисты Минцифры надеются вынудить Apple вернуть в магазин десятки российских приложений, которые она удалила в 2022 году. Помимо того, компания игнорирует требование об установке RuStore, не удаляет из магазина VPN-сервисы, на которые приходится более 80% всех покупок, и так далее.
Однако в Госдуме считают, что такая стратегия ни к чему не приведет.
Запрет оплаты со счета мобильного телефона — это скорее болезненная мера для самих пользователей, чем действенный рычаг влияния на Apple. В итоге проблема останется нерешенной, российские приложения в магазин не вернутся, а граждане окажутся в проигрыше, потеряв еще один удобный и легальный способ оплаты.
На кешбэк не будут начислять налог в 15%, заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал публикацию в СМИ о том, что ФНС изменила подход к налогообложению кешбэка, признала его инвестиционным доходом и теперь будет взимать с него 15% НДФЛ.
По словам депутата, налог на кешбэк начисляется только в том случае, если совокупный доход по банковским вкладам и сам кешбэк превышают 2,4 млн рублей. Иных инициатив в Госдуме пока не обсуждали.
Магазины одежды и обуви начали в России активно закрывать точки в 2026 году.
Пострадавшие бренды
|Сократили количество магазинов
|Планируют сократить / закрыть
|В зоне риска
|O’STIN — по итогам 2025 года закрыл 62 магазина, открыл 19, число сотрудников сократилось на 15% (до 4,9 тыс.). В 2026 году развитие сети приостановлено, закрытие убыточных точек продолжится.
|Modis , Mollis , Urban Vibes , Yollo — известны планы по закрытию розничного формата.
|Melon Fashion Group (бренды Idol, Befree, Sela, Zarina, Love Republic) — могут закрыть магазины в небольших региональных ТЦ, если они перестанут быть эффективными.
|Gloria Jeans , Funday , Desport , Motherbear — сокращают количество магазинов в рамках оптимизации бизнеса (данные IBC Real Estate).
|Zenden — с высокой долей вероятности закроет сеть полностью из‑за исков и возможного банкротства.
Эксперты объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли и изменением поведения покупателей: теперь многие заказывают несколько размеров на маркетплейсах, примеряют недалеко от дома и принимают решение о покупке без визита в магазин. Кроме того, после ухода международных брендов освободившиеся площади быстро заняли новые бренды, но сейчас проходит этап отбора — остаются только точки с устойчивой выручкой.
Что еще интересно: 600-летний виноград, сезон цветения в России, совет от миллиардера для работяг
Французские археологи обнаружили в городе Валансьен средневековый виноград. Семечка, которой стукнуло более 600 лет, спряталась в туалете старинной больницы. Ученые выяснили, что генетически этот виноград — предок современного сорта пино-нуар. А вот узнать, в каком виде семечко попало в древнего француза — лакомства или горячительного напитка, — эксперты не смогли.
В России стартовал сезон цветения, московских аллергиков природа уже «порадовала» ольхой и орешником. К середине апреля их пик сойдет на нет, однако на смену ему придет другой — березы. Обычно она цветет в первую-вторую декады мая, но из-за аномально теплой весны этот период может сдвинуться как раз на вторую половину апреля.
Российский миллиардер посоветовал людям больше работать. Олег Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами — с 8 до 20 часов. По его словам, это поможет ускорить экономическую трансформацию страны.
В Госдуме не поддержали идею бизнесмена.
Таких проектов законов в Государственной думе нет. Чаще звучат предложения, наоборот, сделать четырехдневную рабочую неделю для отдельных категорий работников. <...> Мне ближе четырехдневка, но и тут, я считаю, никакого жесткого регулирования не должно быть.