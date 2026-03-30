Допплата за VPN, новый бункер Трампа и провалившийся британский шпион в Москве. Главное за 30 марта

Глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов связи ввести дополнительную плату за использование международного трафика в мобильных сетях свыше лимита. Потолок установили в 15 Гб в месяц — по словам экспертов, этот объем с лихвой покрывает потребности большинства пользователей, которые ищут нужную информацию и общаются во время отпуска за границей.

Цифровым платформам же (например, VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») предложили ограничивать доступ к своим сервисам для тех, кто заходит через VPN.

Новые правила должны заработать еще до 1 мая.

Однако эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что уличить россиянина в использовании VPN со стопроцентной точностью нельзя, особенно с учетом командировок и отпусков за границей. Для этого компании используют скоринговые системы, которые анализируют комбинацию параметров: репутацию IP-адреса, геолокацию, часовой пояс устройства, данные браузера.