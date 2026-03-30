15:35, 30 марта 2026Из жизни

Археологи нашли 600-летний виноград в туалете

Антонина Черташ
Фото: Issei Kato / Reuters

Во французском городе Валансьен археологи обнаружили семя винограда возрастом 600 лет в средневековом туалете. Об этом сообщает Phys.org.

Археологи обнаружили в выгребной яме старинной больницы остатки винограда, генетически идентичного сорту пино-нуар, который используют виноделы и сегодня. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало: жители Франции культивируют эту популярную разновидность по меньшей мере с XV века. Соавтор работы Лоран Буби из Института эволюционной науки Монпелье отметил, что пока невозможно сказать, употребляли ли тогда эти ягоды в качестве десерта или уже делали из него вино.

Семя извлекли из туалета, который в XV веке одновременно служил и мусорной ямой. Ученые секвенировали геном 54 древних косточек — от бронзового века (около 2300 лет до н. э.) до Средневековья. Анализ подтвердил, что виноградари использовали методы «клонового размножения» (сохранение черенков ценных сортов) уже в железном веке (625–500 гг. до н. э.). Самая древняя из найденных диких лоз датируется примерно 2000 годом до н. э., а первые одомашненные сорта появились на юге Франции в период греческой колонизации.

Палеогенетик Людовик Орландо из Университета Тулузы добавил, что Жанна д’Арк, жившая в то время, «могла есть тот же виноград, что и мы». Исследователи намерены продолжить работу совместно с историками, которые изучают средневековые тексты о виноградарстве.

Ранее сообщалось, что покупатель старого дома в британском графстве Хэмпшир нашел в подвале забытую коллекцию редких вин бордо 1929-1964 годов. 46 бутылок десятилетиями хранились в погребе.

