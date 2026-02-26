Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:20, 26 февраля 2026Из жизни

В старом подвале нашли забытые бутылки с вином на четыре миллиона рублей

В Великобритании в старом погребе нашли забытую коллекцию редких вин
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: haveseen / Shutterstock / Fotodom

Покупатель старого дома в британском графстве Хэмпшир нашел в подвале забытую коллекцию редких вин бордо 1929-1964 годов. Об этом сообщает издание The Drinks Business.

46 бутылок десятилетиями хранились в погребе. Когда их обнаружил новый владелец, то сразу написал в британский аукционный дом Dreweatts. «Я нашел вино в своем новом доме», — говорилось в его сообщении. Стоимость находки оценили в сумму от 20 тысяч до 40 тысяч фунтов стерлингов (2-4 миллиона рублей).

Среди находок оказались редчайшие вина, в том числе Chateau Latour урожая 1943 и 1945 годов. Представитель аукционного дома Марк Робертсон особо отметил Chateau Leoville Barton 1959 года, который он назвал «поистине великим кларетом», и Chateau Haut Bages того же года, об этом вине он заявил, что «отдал бы руку за еще один бокал».

Материалы по теме:
Жизнь за бутылку. Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Жизнь за бутылку.Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
13 сентября 2021
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу Великобритании, которая вместе с сообщником украла коллекционные французские вина на 41,5 тысячи долларов (3,3 миллиона рублей). Женщину удалось задержать сотрудникам ресторана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Поставки российского молочного продукта в США подскочили до максимума

    Названы причины желания США ударить по Ирану

    Вымогавшие деньги у российского бизнесмена сотрудники ФСБ оказались аферистами

    Россиянин вытащил водителя из объятой пламенем машины

    Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по городу после смены имиджа

    В России станет меньше подходящих под льготную ипотеку квартир

    В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok