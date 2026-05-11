16:36, 11 мая 2026

«Радио Судного дня» передало четвертое сообщение за день

Четвертым сообщением «Радио Судного дня» УВБ-76 за день стало слово «Негромкий»
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Радиостанции УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала четвертый сигнал за сутки. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность волны.

Известно, что новое сообщение было зафиксировано в 15:43 по московскому времени. Радио передало сигнал «Негромкий».

УВБ-76 — военная радиостанция 1970-х годов, которая транслирует в основном короткий жужжащий сигнал, из-за чего в народе ее прозвали «жужжалкой».

Ранее уже были зафиксированы сигналы в 11:30 и 12:36 по мск.

