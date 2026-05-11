16:42, 11 мая 2026Мир

Украина и Германия откроют совместное производство дальнобойных дронов

Украина и Германия договорились о запуске производства дальнобойных дронов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Украина и Германия договорились о запуске совместного производства дронов с дальностью полета до 1,5 тысячи километров. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит RT.

Министр обороны Германии Борис Писториус внезапно прибыл в Киев, не объявив заранее о своем визите. В планах у него оказалось обсуждение с украинскими властями вопрос расширения взаимодействия в сфере вооружений.

Писториус назвал Украину и Германию стратегическими партнерами и заявил, что страны делают акцент на совместной разработке передовых беспилотных систем всех радиусов действия, в частности в сфере обеспечения возможностей для нанесения глубоких ударов.

