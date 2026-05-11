Король Малайзии Ибрагим заявил, что стал владельцем российского Aurus Senat

Король Малайзии Султан Ибрагим сообщил, что в его автопарке появился российский лимузин Aurus Senat. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что король посетил Москву по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством Верховным правителем Малайзии рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Россией", — гласит сообщение в аккаунте лидера.

Торжественная церемония передачи лимузина монарху состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве.

Ранее в Елабуге возобновили производство машин российского бренда. Ближайшей задачей предприятия станет подготовка к серийному выпуску обновленной версии модели Aurus Senat.