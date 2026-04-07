В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

«РГ»: Завод в Елабуге готовится к серийному выпуску обновленного Aurus Senat

Завод в Елабуге, ставший производственной площадкой для автомобилей Aurus, возобновил работу в соответствии с планом на текущий год. Об этом «Российской газете» («РГ») сообщили в компании Aurus.

Ближайшей задачей предприятия станет подготовка к серийному выпуску обновленной версии модели Aurus Senat. Представители производителя рассказали, что уже сварены и окрашены предсерийные кузова, настроены узлы подсборки и отрегулировано оборудование для выпуска новой модели. Также специалистами отработаны все необходимые технологические операции.

В компании отметили, что первая модель Aurus Senat уже стала классикой российского автопрома. «Aurus Senat Restyling — мост между легендарным прошлым и технологичным будущим», — подчеркнули в компании. Готовые образцы отправят на технические испытания во ФГУП «НАМИ».

