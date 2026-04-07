15:49, 7 апреля 2026Авто

В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

«РГ»: Завод в Елабуге готовится к серийному выпуску обновленного Aurus Senat
Марина Аверкина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Завод в Елабуге, ставший производственной площадкой для автомобилей Aurus, возобновил работу в соответствии с планом на текущий год. Об этом «Российской газете» («РГ») сообщили в компании Aurus.

Ближайшей задачей предприятия станет подготовка к серийному выпуску обновленной версии модели Aurus Senat. Представители производителя рассказали, что уже сварены и окрашены предсерийные кузова, настроены узлы подсборки и отрегулировано оборудование для выпуска новой модели. Также специалистами отработаны все необходимые технологические операции.

В компании отметили, что первая модель Aurus Senat уже стала классикой российского автопрома. «Aurus Senat Restyling — мост между легендарным прошлым и технологичным будущим», — подчеркнули в компании. Готовые образцы отправят на технические испытания во ФГУП «НАМИ».

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2026 года в России официально зарегистрировали 6914 новых автомобилей марки Toyota, что на 111 процентов превышает прошлогодний показатель. Продажи японского автогиганта на местном рынке разогнали две модели — кроссовер RAV4 и внедорожник Highlander.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    Скейтерские кеды из 2000-х вернулись в моду

    В российском полуэксклаве сорвали теракт

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Все новости
