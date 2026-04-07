10:50, 7 апреля 2026Авто

В России взлетели продажи внедорожника ушедшего бренда

Аналитик Целиков: Реализация Toyota Highlander выросла в России почти на 400 %
Марина Аверкина

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock / Fotodom

За первые три месяца 2026 года в России официально зарегистрировали 6914 новых автомобилей марки Toyota, что на 111 процентов превышает прошлогодний показатель. Продажи японского автогиганта на местном рынке разогнали две модели — кроссовер RAV4 и внедорожник Highlander, пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что в 2025 году за это же время было оформлено 3283 машины, то есть нынешний объем продаж превысил прошлогодний более чем в два раза. Рыночная доля бренда поднялась до отметки 2,6 процента.

Пятерку самых востребованных у россиян моделей Toyota в первом квартале составили модели RAV4 (2350 единиц; рост на 170 процентов), Highlander (2263; рост на 396 процентов), Camry (1264, рост на 38 процентов), Land Cruiser Prado 150 (170; рост на 100 процентов) и Corolla (158). Последняя стала единственным в топ-5 автомобилем, чьи продажи снизились — на 13 процентов.

Целиков подчеркнул, что 88 процентов всех машин Toyota, вставших за три месяца на учет, были собраны на китайских конвейерах.

Ранее автоэксперт Андрей Коган объяснил, почему автопром Китая обновляет модели быстрее всех и чем эта оперативность грозит покупателям.

