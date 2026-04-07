В России взлетели продажи внедорожника ушедшего бренда

Аналитик Целиков: Реализация Toyota Highlander выросла в России почти на 400 %

За первые три месяца 2026 года в России официально зарегистрировали 6914 новых автомобилей марки Toyota, что на 111 процентов превышает прошлогодний показатель. Продажи японского автогиганта на местном рынке разогнали две модели — кроссовер RAV4 и внедорожник Highlander, пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что в 2025 году за это же время было оформлено 3283 машины, то есть нынешний объем продаж превысил прошлогодний более чем в два раза. Рыночная доля бренда поднялась до отметки 2,6 процента.

Пятерку самых востребованных у россиян моделей Toyota в первом квартале составили модели RAV4 (2350 единиц; рост на 170 процентов), Highlander (2263; рост на 396 процентов), Camry (1264, рост на 38 процентов), Land Cruiser Prado 150 (170; рост на 100 процентов) и Corolla (158). Последняя стала единственным в топ-5 автомобилем, чьи продажи снизились — на 13 процентов.

Целиков подчеркнул, что 88 процентов всех машин Toyota, вставших за три месяца на учет, были собраны на китайских конвейерах.

