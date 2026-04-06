Названы риски быстрого обновления моделей китайских брендов для покупателей

Автоэксперт Коган объяснил, почему автопром Китая обновляет модели быстрее всех

Почему китайский автопром оказался более быстрым в выводе новых моделей на рынок, а также, какие риски для покупателей несет подобная оперативность, «Российской газете» объяснил глава компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган.

Скорость вывода новинок у производителей из КНР действительно значительно выше, чем у европейских, японских или американских марок. Главная причина, по мнению эксперта, кроется в чрезвычайно конкурентном и перенасыщенном внутреннем рынке страны, где десятки брендов сражаются за внимание клиентов. Здесь обновление модельного ряда в буквальном смысле становится вопросом выживания. «Если компания не показывает новинку каждые год-два, она быстро теряет интерес аудитории», — говорит Коган.

Кроме того, особенностью китайского автопроизводства стали более гибкие процессы. «У них короче циклы разработки, быстрее принимаются решения, меньше бюрократии внутри компаний. Плюс значительную роль играет тесная интеграция с локальной цепочкой поставщиков: многие компоненты производятся внутри страны, что ускоряет запуск новых моделей и снижает зависимость от внешних факторов. В результате то, на что у традиционных автоконцернов уходит четыре-пять лет, в Китае могут сделать за два-три года», — объясняет эксперт.

Электромобильный сегмент — отдельная история. Батарейные машины сложнее в части программного обеспечения и электроники, но проще с точки зрения силовых агрегатов. И именно в этом китайцы превосходят западных коллег. Производители в КНР относятся к машине, как к гаджету, который требует постоянного обновления. Они не воспринимают автомобиль как «железо на десятилетия», подчеркивает Коган.

Как и у всего на свете, у такого подхода для покупателей есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, технологии становятся доступнее, конкуренция снижает цены и повышает оснащение. С другой — машина морально устаревает быстрее, что влияет на остаточную стоимость. Кроме того, ускоренные циклы разработки нередко приводят к тому, что некоторые технологии проверяются уже при эксплуатации. Есть и еще одна неочевидная проблема — производитель может не успевать обеспечивать запчастями и техподдержкой предыдущие поколения при частом обновлении линейки.

