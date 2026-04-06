Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

Владельцы Haval F7x раскрыли, что им не понравилось в модели

Владельцы китайского купеобразного кроссовера Haval F7x чаще расхваливают автомобиль. Судя по отзывам, некоторые водители пересели на эту модель с немецкого «премиума» и довольны покупкой. Но «Лента.ру» нашла недостатки даже в этом случае, изучив комментарии на портале Auto.ru.

«Шикарная машина. Из минусов можно отметить только глючную магнитолу, но ее глюки всплывают раз в два-три месяца», — пишет пользователь с ником Never.

Владелец, представившийся Kishko, сообщил, что на пробеге в 45 тысяч километров «умерла левая стойка стабилизатора поперечной устойчивости», которую заменили по гарантии. «Шумоизоляция оставляет желать лучшего. Кнопки управления климатом совершенно бестолковые, по какому принципу выбирались — неизвестно. Других поломок или отказов не было», — указал он.

Обладатель F7x Руслан заявил, что штатная музыка «ни о чем», но замена решила проблему. Шумоизоляцию, по его мнению, тоже нужно улучшать. Следов коррозии на машине не появилось, проблем с двигателем и коробкой передач не возникало ни разу. «В любой мороз заводилась», — поделился своим опытом он.

Водитель Роман был более словоохотливым. «Минусы: в пробке двигаться некомфортно, задержка при ускорении, долгое переключение на заднюю передачу. Ужасный гул от колес в салоне, на шипах невыносимо. Короткие неудобные сидения, качество кожи. Машина плохо держит дорогу, постоянно пытается убежать то вправо, то влево. При старте руль уводит вправо, никакие развалы не помогают», — признается он. Также автомобилист указал, что на планшете постоянно тормозит CarPlay. Кроме того, достаточно большой расход топлива для такого объема двигателя и автоматической коробки. «Но за все время тачка ни разу не подвела и особо голову не делала», — подытожил автовладелец.

«Конечно, как и у любого автомобиля, существуют свои "детские болезни", например, небольшие неполадки с электроникой, такие как сбои в работе мультимедийной системы. Однако, все это устранялось во время планового обслуживания», — указал Ярослав.

