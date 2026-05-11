Названы дата и место прощания с правнучкой Ленина

Прощание с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой пройдет в Митинском крематории

Прощание с двоюродной правнучкой советского вождя Владимира Ленина Еленой Ульяновой пройдет в Москве. Дату и место прощания назвали в пресс-службе заповедника «Горки Ленинские», сообщение передает РИА Новости.

Уточняется, что отпевание пройдет в среду, 13 мая, в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. Прощание же состоится в тот же день в Митинском крематории в Москве, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ульянова умерла 8 мая. Причиной смерти стала острая инфекция. Правнучке Ленина было 47 лет.

Ульянова родилась в Москве. В 1990-е она училась во Франции и в США. Вернувшись в Россию, правнучка советского вождя вступила в партию КПРФ. Ульянова также участвовала в жизни заповедника «Горки Ленинские», продолжая дело своей бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой.