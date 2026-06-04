Рубио высказался о важных нюансах санкций против Ирана

Рубио: США не снимут с Ирана все ограничения за отказ от обогащения урана

Иран может рассчитывать только на частичную отмену или послабление американских ограничений за отказ от запасов высокообогащенного ядерного топлива и прекращение обогащения урана. Об этом предупредил Тегеран госсекретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.

«К чему мы хотели бы прийти, это к тому, чтобы они согласились открыть проливы, как и предполагалось, когда было согласовано перемирие. Мы сняли бы блокаду с иранских портов, и они согласились бы сесть за стол переговоров и обсудить соглашение», — рассказал политик.

В обмен на ряд условий Иран мог бы получить потенциальную отмену или ослабление некоторых санкций, которые на них наложены из-за их ядерной программы, уточнил Рубио. Однако это будет зависеть только от того, что они дадут. Иранцы «должны дать что-то».

Ранее Марко Рубио также заявил, что Вашингтон готов согласиться с использованием Ираном атомной энергии. По его словам, по всему миру есть страны, которые используют атомную энергию.

Также сообщалось, что Иран допустил большую ошибку, когда решил атаковать страны Персидского залива. На это указал американский министр финансов Скотт Бессент. Он пояснил, что раньше у США было много союзников, которые, похоже, были не до конца честны в вопросах иранских денег, которые находятся в их банковских системах.

