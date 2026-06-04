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04:20, 4 июня 2026Мир

В Сербии заявили о нежелании быть частью антироссийской истерии

Вулин: Сербы не хотят быть частью антироссийской истерии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Сербы абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии, русофобия является глупостью и большим преступлением. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

«Мое личное мнение, и думаю, что и мнение большинства сербов, что они абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии. Перед большим конфликтом, мировой войной, всегда есть некая истерия и фобия», — отметил Вулин.

Он напомнил, что перед Первой мировой войной той самой истерией была сербофобия.

Ранее Вулин заверил, что Сербия не станет вводить визы для граждан России. «Мы — нация, которая не введет визы для россиян или санкции против России. Мы — слишком малая нация для такой большой подлости», — подчеркнул политик.

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