ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:15, 4 июня 2026Наука и техника

Перечислены признаки скорой смерти компьютера

BGR: Частые сбои и проблемы с запуском назвали признаками скорой смерти ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авторы издания BGR перечислили признаки того, что компьютер скоро может выйти из строя. Материал опубликован на сайте медиа.

Журналисты портала обратили внимание на проблемы с материнской платой, которая является основной деталью персонального компьютера (ПК). Ее они назвали связующим звеном, которое управляет всеми компонентами устройства и обеспечивает их взаимодействие. Специалисты отметили, что смерть материнской платы означает и смерть компьютера и перечислили признаки приближающейся поломки.

Одним из признаком назвали частое появление «синих экранов смерти» на Windows. Сбои могут быть связаны с неисправностями в компонентах главной детали компьютера. Также на проблемы с этим оборудованием могут указывать неработающие USB-порты, время от времени отключающаяся оперативная память и сбой компонентов, подключенных через разъемы PCIe.

На серьезные проблемы с устройство указывают и тщетные попытки запустить компьютер с первого раза. Однозначно плохим признаком назвали конденсаторы на плате, которые выглядят вздутыми или протекающими.

Частым симптомом скорой смерти материнской платы назвали резкое и повторяющееся выключение ПК под нагрузкой. Это может быть связано с перегревом модуля VRM — компонента, который отвечает за питание центрального процессора.

В конце мая специалисты BGR назвали перегрев главной причиной выхода роутеров из строя. По этой причине устройства рекомендовали держать в проветриваемом месте без контакта с прямыми солнечными лучами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    Aurus в Санкт-Петербурге рассекретил внешность двух новых автомобилей для состоятельных россиян

    В стране БРИКС назвали меры противодействия антироссийским санкциям США

    Возможное назначение Буданова на пост главкома ВСУ описали словами «террорист в квадрате»

    Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ

    На дне моря нашли затонувший корабль XVIII века

    Людям старше 60 лет посоветовали чаще ходить на свидания

    В МИД объяснили требования к будущему генсеку ООН

    Историк объяснил уникальности ситуации с лишением Зеленского ордена

    На Западе сделали тревожное для Зеленского заявление после ударов возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok