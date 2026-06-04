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04:36, 4 июня 2026Мир

В Сербии раскрыли отношение к русофобии в Европе

Бывший вице-премьер Сербии Вулин: Русофобия в Европе является глупостью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirill Zykov / Reuters

Власти и граждане Сербии не хотят быть частью антироссийской истерии. Русофобия в Европе является глупостью, высказался бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин, пишет РИА Новости.

«Мое личное мнение, и думаю, что и мнение большинства сербов, что они абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии. Перед большим конфликтом, мировой войной, всегда есть некая истерия и фобия», — отметил он.

При этом политик подчеркнул, что не является представителем исполнительной власти и не может говорить от имени сербского правительства или руководства страны. Однако, по его словам, сейчас все разрешено делать против россиян, а сербы — единственная нация в Европе, которая понимает, как это глупо.

Ранее сообщалось, что Сербия ни при каких условиях не будет участвовать в возможной войне против России. Об этом заявил Александр Вулин. По его словам, сербы уверены в том, что европейские лидеры верят в свои слова о необходимости оказывать Москве сопротивление и действительно хотят бороться с РФ.

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