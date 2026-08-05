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15:34, 5 августа 2026 (обновлено: 15:39, 5 августа 2026)Силовые структуры

Вернувшийся в Россию мужчина в женском обличье оспорил свой пол

В Тобольске суд отказал в изменении записи ЗАГС транссексуалу после операции в Армении
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тобольский городской суд вынес решение по иску местного жителя к комитету ЗАГС об изменении записи акта гражданского состояния. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Истец просил установить юридически значимый факт — изменение пола с мужского на женский. Он стал транссексуалом (относятся к ЛГБТ; международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) после операции по изменению половых признаков, проведенной ему в сентябре 2025 года в клинике пластической хирургии и эстетической медицины в Армении.

Вернувшись в Россию, мужчина обратился в ЗАГС с просьбой о корректировке записи в документе, предоставив медицинское заключение от клиники, но получил отказ. Тогда он попросил Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии провести заседание врачебной комиссии, однако там сослались на установленный в России запрет на смену пола, согласно федеральному закону, принятому в 2023 году, а операцию мужчина перенес двумя годами позже.

В итоге транссексуал подал иск в суд. На слушаниях он указывал на существующую судебную практику по аналогичным делам. Представитель комитета ЗАГС указал, что все эти случаи связаны исключительно с лечением врожденных аномалий и практика по ним была сформирована до введения в стране запрета на смену пола.

Суд пришел к выводу, что факт смены пола за пределами России не может быть признан законным юридическим фактом в самой стране и не является основанием для изменения записи в акте гражданского состояния.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают разумным решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие трансгендеров (относятся к ЛГБТ; международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России) в женских спортивных соревнованиях.

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