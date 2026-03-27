Песков поддержал новый запрет МОК в отношении трансгендеров

В Кремле поддержали запрет МОК на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают разумным решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие трансгендеров (относятся к ЛГБТ; международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России) в женских спортивных соревнованиях. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

«Считаем», — отметил представитель Кремля, согласившись с тем, что данное решение является победой здравого смысла.

Напомним, запрет распространяется и на командные, и на индивидуальные виды спорта.

11 февраля шведская фристайлистка-трансгендер Элис Лундхольм провалила квалификацию в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам двух попыток спортсменка заняла 25-е место и не смогла пройти в финал, куда отобрались 20 лучших атлеток.