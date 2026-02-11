Фристайлистка-трансгендер провалила квалификацию на Олимпиаде-2026

Фристайлистка-трансгендер Лундхольм провалила квалификацию на Олимпиаде-2026

Шведская фристайлистка-трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Элис Лундхольм провалила квалификацию в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам двух попыток спортсменка набрала 59,22 бала. Она заняла 25-е место и не смогла пройти в финал, куда отобрались 20 лучших спортсменок.

Ранее Daily Mail назвала Лундхольм единственным трансгендером на Олимпиаде-2026. Уточнялось, что фристайлистка родилась женщиной, но идентифицирует себя как мужчина.

«Я совершил камингаут и идентифицировал себя как мужчину. Но я соревнуюсь с женщинами, потому что у них такие же возможности, как и у меня. И это всех устраивает», — отмечала фристайлистка.