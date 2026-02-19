На Играх-2026 появился первый российский медалист. Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал олимпийское серебро

Филиппов отреагировал на серебро на ОИ фразой «мужик сказал — мужик сделал»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов отреагировал на завоевание серебряной медали в спринте на зимних Олимпийских Играх 2026 года в Италии. Он выложил видео в своем Telegram-канале.

«Ну что, ребят, мужик сказал — мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи легендарные», — заявил Филиппов. Ролик спортсмен снял сразу после церемонии награждения.

Россиянин уступил только испанцу

Соревнования проходили в четверг, 19 февраля, и начались со стадии 1/4 финала. Филиппов успешно преодолел ее, а затем финишировал вторым в своем полуфинале. Так россиянин получил право выступить в решающем забеге вместе с пятью соперниками.

Никита Филиппов Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

На первой части дистанции Филиппов шел на четвертой-пятой позиции, но затем обогнал троих участников и держался за испанцем Ориолем Кардоной Колем. Тот сохранил лидерство, а Филиппов пришел к финишу вторым с отставанием чуть меньше двух секунд. Тройку сильнейших замкнул француз Тибо Ансельме.

Золото Кардоны Коля стало историческим для Испании на Олимпиадах. Это лишь вторая победа испанцев на зимних Играх, первая победа была одержана 54 года назад горнолыжником Франциско Фернандесом Очоа на ОИ-1972. С тех пор у Испании было только четыре медали на зимних Олимпиадах.

Серебро Филиппова для России не менее значимо — на нынешней Олимпиаде это первая медаль отечественных спортсменов

Ски-альпинизм дебютировал в программе зимних Олимпиад. Этот вид спорта представляет собой комбинацию трейла, лыжных гонок и скоростного спуска. В спринте спортсмены сначала бегут в гору на лыжах, потом поднимаются по лестнице пешком, затем снова поднимаются в гору на лыжах, а в конце спускаются на них по склону.

На достижение Филиппова отреагировали в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил важность успеха Филиппова не только для России, но и для всего мирового спорта.

Это очень важное событие не только в российском, но и в мировом спорте. Потому что впервые на Олимпиаде была представлена такая дисциплина, как ски-альпинизм. Так что Никита определенно вошел в историю. И потому особенно ценна эта медаль Дмитрий Свищев депутат Госдумы

На медаль Филиппова также отреагировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила психологическую устойчивость спортсмена и его уверенность в себе.

Вы знаете, я такой уверенности у спортсмена, который говорит, что он завоюет медаль, давно не видела. Это впечатляет. Он с такой уверенностью, даже через слова, через буквы передавал свою энергию и уверенность Светлана Журова депутат Госдумы

Незадолго до старта Филиппов шутил в соцсетях. Другой российский участник Олимпиады — лыжник Савелий Коростелев — прокомментировал видео ски-альпинаста, в котором тот рассказывал, что российским спортсменам выдали только шампунь и зубную пасту, в то время как остальным атлетам подарили смартфоны.

«Ни гондонов, ни смартфонов», — написал Коростелев. «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!» — ответил Филиппов.

Никита Филиппов Фото: Denis Balibouse / Reuters

Чем известен Никита Филиппов

23-летний Филиппов — уроженец Петропавловска-Камчатского. До 12 лет он занимался биатлоном и лыжными гонками, а в 2014 году попробовал себя в новом виде спорта — ски-альпинизме. В 2020-м спортсмен стал шестым в финале спринта на юношеской Олимпиаде, но старт его международной взрослой карьеры был отложен из-за отстранения российских спортсменов.

Несмотря на молодой возраст, Филиппов уже успел стать 23-кратным чемпионом страны

Международная федерация скимо еще перед стартом сезона-2024/2025 допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, и Филиппов получил возможность выступать на турнирах. Он первым из всех российских спортсменов, еще летом 2025-го, квалифицировался на Олимпиаду в Италии. Позже спортсмен получил официальное приглашение в Италию.

На двух последних этапах Кубка мира Филиппов стал третьим в спринте. После серебряной медали на Олимпиаде россиянин получит звание Заслуженного мастера спорта России.