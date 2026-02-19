Реклама

16:26, 19 февраля 2026

Ски-альпинист Филиппов выиграл серебро Олимпиады

Ски-альпинист Филиппов занял второе место в финале Олимпиады
Владислав Уткин

Фото: Dustin Satloff / Getty Images

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Таким образом, Филиппов стал первым спортсменом из России, кому удалось на этих Играх завоевать медаль. Победу на соревнованиях одержал испанец Ориоль Кардона Коль.

Филиппов уступил победителю 1,52 секунды. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции.

Филиппов является 23-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. Кроме того, он занял 11-е место на юношеских Олимпийских играх 2020 года.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

