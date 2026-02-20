Петросян пригласили на показательные выступления, а канадские хоккеисты вырвали путевку в финал. Как прошел 14-й день Олимпиады

Норвежцы сохранили лидерство в медальном зачете после 14-го дня Олимпиады

В Италии завершился 14-й день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно семь комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после 14-го дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. На второй строчке идут американцы (10-12-7), на третьей — итальянцы (9-5-13).

Аделию Петросян пригласили на гала-вечер

18-летняя россиянка попала в список участниц по решению организаторов. Кроме того, там оказались победительница соревнований одиночниц американка Алиса Лью, японки Каори Сакамото и Ами Накаи, которые завоевали серебро и бронзу соответственно, а также американка Эмбер Гленн, эстонка Нина Петрыкина и представительница Южной Кореи Ли Ха Ин.

Петросян заняла шестое место в турнире женщин-одиночниц. Во время проката произвольной программы она упала на четверном тулупе. В сумме 18-летняя россиянка набрала 214,53 балла.

Аделия Петросян Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Петросян рассматривала возможность пригласить для совместного номера на показательных выступлениях еще одного россиянина Петра Гуменника, однако это оказалось невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев (ISU). Гуменника, который также занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников не пригласили на гала-шоу. Он должен был представить номер в костюме Оптимуса Прайма — героя фильма «Трансформеры».

Сборная Канады по хоккею вышла в финал

В полуфинале команда оказалась сильнее финнов. Встреча завершилась со счетом 3:2, при этом канадцы уступали к началу второго периода — 0:2, но вырвали победу на последней минуте благодаря голу Нэйтана Маккиннона. Канадские хоккеисты впервые с 2014 года сыграют в финале Олимпиады.

Капитан команды Сидни Кросби не участвовал в матче по состоянию здоровья, его место занял Коннор Макдэвид. При этом тренер канадцев заявлял, что не исключает участия Кросби в финале.

В другом полуфинале встречаются сборные США и Словакии. Фаворитом являются американцы. На двух предыдущих Олимпиадах в финале играла сборная России, не допущенная к этим Играм.

Сборная Канады Фото: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto via Getty Images

Россияне примут участие в закрытии Игр

Вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин рассказал, что олимпийский призер Никита Филиппов уже получил приглашение. Кроме того, в параде в Вероне также поучаствуют фигуристка Аделия Петросян и лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, чьи выступления проходят в последние дни Олимпиады.

Всего в Италии выступило 13 россиян в нейтральном статусе. Церемония закрытия пройдет 22 февраля. В открытии россияне не участвовали.

Сборная Норвегии установила исторический рекорд по числу золотых медалей

На данный момент страна завоевала 17 наград высшей пробы на Играх 2026 года. Таким образом, норвежцы превзошли свое же достижение — 16 наград в Пекине-2022. Вообще без олимпийских чемпионов Норвегия оставалась только один раз — в Калгари-1988.

Больше всего медалей на Олимпиаде в Милане стране принес лыжник Йоханнес Клебо. На этих Играх он выиграл пять гонок из пяти.

Норвегия уверенно лидирует в медальном зачете. У ближайших преследователей — команд США и Италии — по 9 золотых. Соревнования завершатся в воскресенье.