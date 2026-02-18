Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Фигуриста Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026

Российского фигуриста Петра Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпийские игры 2026 в Италии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Владислав Жуков.

Журналист отметил отсутствие имени спортсмена в стартовом протоколе среди мужчин-одиночников. В списке участников значатся Илья Малинин (США), Михаил Шайдоров (Казахстан), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Чха Чжун Хван (Корея), Даниэль Грассль (Италия), а также японцы Юма Кагияма и Шун Сато.

Ранее ожидалось, что Гуменник выступит в гала-вечере. Он должен был представить номер в костюме Оптимуса Прайма.

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. Золото завоевал Шайдоров. Серебряную медаль выиграл Кагияма, бронзу — Сато. Фаворит соревнований Малинин провалил произвольную программу и финишировал на восьмой позиции.