Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:46, 18 февраля 2026Спорт

Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Фигуриста Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Российского фигуриста Петра Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпийские игры 2026 в Италии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Владислав Жуков.

Журналист отметил отсутствие имени спортсмена в стартовом протоколе среди мужчин-одиночников. В списке участников значатся Илья Малинин (США), Михаил Шайдоров (Казахстан), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Чха Чжун Хван (Корея), Даниэль Грассль (Италия), а также японцы Юма Кагияма и Шун Сато.

Материалы по теме:
Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр
Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины.Как прошел 11-й день Игр
17 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Ранее ожидалось, что Гуменник выступит в гала-вечере. Он должен был представить номер в костюме Оптимуса Прайма.

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. Золото завоевал Шайдоров. Серебряную медаль выиграл Кагияма, бронзу — Сато. Фаворит соревнований Малинин провалил произвольную программу и финишировал на восьмой позиции.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр

    Золотая серия норвежца Клебо, 10 шайб сборной Канады и новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте. Как прошел девятый день Игр

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Залужного уличили в начале предвыборной кампании «по-украински»

    На полу кабинета в российском институте генетики нашли тело

    Россияне раскрыли отношение к людям в открытой форме в спортзалах

    Назвавшая Юру Борисова дурачком актриса объяснила свои слова

    Отар Кушанашвили раскрыл отношение к Урганту

    11 детей отправились в туристический поход по горам в Европе и едва не замерзли

    В США раскрыли масштаб предстоящей операции в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok