Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Фигурист Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается в эфире Okko.

Организаторы пригласили к участию спортсмена, занявшего шестое место. Показательные выступления пройдут 21 февраля.

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. У Гуменника в произвольной программе было пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах.

Золото завоевал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма, бронзу — его соотечественник Сюн Сато. Фаворит соревнований, американец Илья Малинин провалил произвольную программу и финишировал на восьмой позиции.