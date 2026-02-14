Реклама

20:08, 14 февраля 2026Спорт

Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Фигурист Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается в эфире Okko.

Организаторы пригласили к участию спортсмена, занявшего шестое место. Показательные выступления пройдут 21 февраля.

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. У Гуменника в произвольной программе было пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах.

Золото завоевал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма, бронзу — его соотечественник Сюн Сато. Фаворит соревнований, американец Илья Малинин провалил произвольную программу и финишировал на восьмой позиции.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

