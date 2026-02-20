Норвежцы сохранили лидерство в медальном зачете после 13-го дня Олимпиады

В Италии завершился 13-й день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранили норвежцы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно семь комплектов наград. Первое место в неофициальном медальном зачете после 13-го дня Олимпиады осталось за сборной Норвегии, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград. На второй строчке идут американцы (9-12-6), на третьей — итальянцы (9-5-12).

Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на нынешней Олимпиаде

Ски-альпинист Никита Филиппов принес России первую медаль на нынешней Олимпиаде — он стал вторым в спринте. Сначала Филиппов финишировал вторым в квалификационном забеге, выйдя в полуфинал.

Никита Филиппов Фото: Christian Hartmann / Reuters

В полуфинале россиянин с первых секунд держался в группе лидеров. Удачно пройдя промежуточные этапы, она вышел на финальный спуск вторым, не допустил ошибок и финишировал, отобравшись в финал напрямую. При этом его второй результат был лучше лидера первого полуфинала.

В финальном забеге Филиппов стартовал не так успешно, но при этом держался на четвертой позиции. На промежуточном этапе, когда спортсмены снимают лыжи и продолжают двигаться в гору пешком, россиянин улучшил позицию и вышел на второе место после захватившего лидерство испанца Ориоля Кардоны Коля.

Далее и Кардона Коль, и Филиппов действовали безошибочно, финишировав на первом и втором местах соответственно. Испанец преодолел дистанцию за 2 минуты 34,03 секунды.

Россиянин отстал от него всего на 1,52 секунды

Бронзовую медаль завоевал один из фаворитов — француз Тибо Ансельме. Он показал время 2 минуты 36,34 секунды.

Эта медаль стала первой для российских спортсменов на нынешней Олимпиаде. Всего в Милане и Кортине-д'Ампеццо выступает 13 россиян, включая Филиппова. Все они соревнуются в нейтральном статусе.

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Российская фигуристка в женском одиночном катании повторила результат своего партнера по сборной Петра Гуменника в мужской одиночке. После короткой программы спортсменка шла пятой и решила побороться за золото, добавив в произвольную программу четверной тулуп. Этот элемент она выполняла первым, но не смогла приземлить прыжок, оказавшись на льду.

Аделия Петросян Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Остальную часть программы Петросян исполнила чисто и за прокат получила 141,64 балла, по сумме двух программ у россиянки 214,53 балла. Этого не хватило, чтобы побороться за медали. Золотую медаль в женском одиночном катании впервые за 24 года США принесла Алиса Лью (226,79 балла), второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90). Тройку сильнейших замкнула ее соотечественница Ами Накаи (219,16).

Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за медаль на Играх

Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон за медаль на Олимпиаде. «Я очень переживаю за Коростелева. Мне очень жаль, что ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали. Но в этом марафоне Савелий займет призовое место», — сказала Рок.

Савелий Коростелев Фото: Alex Pantling / Getty Images

Коростелев отреагировал на предложение в своем Telegram-канале. «За такое веселое начало дня и медиа выхлоп, еще я в должниках останусь», — отметил лыжник.

22-летнему Коростелеву осталось провести одну гонку на нынешней Олимпиаде. 21 февраля он примет участие в 50-километровом марафоне классическим стилем, который начнется в 13:00 по московскому времени.