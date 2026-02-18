Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

В Италии завершился 11-й день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно семь комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после 11-го дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 14 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. На второй строчке идут итальянцы (9-4-11), на третьей — американцы (6-10-5).

Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде

Российская фигуристка представила короткую программу, выступив под вторым номером. Они выполнила двойной аксель, одиночный тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Спортсменка набрала за прокат 72,89 балла и заняла пятое место. Лидирует японка Ами Накаи с 78,71 балла.

Я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась. Баллы хорошие

Аделия Петросян

Петросян на лед не смогла вывести тренер Этери Тутберидзе, так как она была аккредитована по грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии. В МОК рассказали, что Тутберидзе может помогать Петросян только в тренировочном процессе. В итоге российскую фигуристку представлял хореограф Даниил Глейхенгауз.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

В церемонии открытия поучаствовала россиянка

Стала известна личность девушки-волонтера, которая несла табличку сборной Украины на церемонии открытия. Ей оказалась россиянка Анастасия Кучерова. Она родилась в России, работает архитектором и уже 14 лет живет в Милане. Инициатива нести табличку именно сборной Украины принадлежала ей.

Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что у них есть полное право испытывать ненависть к любому русскому. Тем не менее, я думаю, важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково Анастасия Кучерова волонтер на церемонии открытия ОИ

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Российские спортсмены не участвовали в ней по решению Международного олимпийского комитета.

В мужском хоккейном турнире стартовал плей-офф

Сборная Германии победила Францию со счетом 5:1, Швейцария обыграла Италию — 3:0, а Чехия — Данию (3:2). За участие в этой стадии турнира команды боролись в дополнительных матчах плей-офф. В 1/4 финала Германия сыграет со Словакией, Швейцария — с Финляндией, а Чехия — с Канадой.

По информации итальянской газеты Corriere della Sera, президент США Дональд Трамп приедет на хоккейный финал, если сборная США выйдет решающий раунд. Отмечается, что местная полиция уже прорабатывает, как построить систему безопасности на случай приезда Трампа. Есть опция, что Трамп будет и на закрытии Олимпийских игр в Вероне.

Матч сборных Германии и Франции Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Чтобы дойти до финала, американцам нужно будет обыграть в 1/4 финала победителя стыка Швеция — Латвия, дальше перепосев участников по рейтингу. Потенциально возможен финал против Канады.

Французские биатлонисты завоевали историческое золото

Мужская сборная страны впервые выиграла мужскую эстафету. В составе команды выступили Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро. Вторыми стали норвежцы (Мартин Ульдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен), а третьими — шведы (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон). Медали французам вручал легендарный Мартин Фуркад.

Фийон-Майе, на счету которого уже пять золотых наград, теперь опережает по олимпийским титулам советского биатлониста Александра Тихонова, норвежца Эмиля Хегле Свенсена, Дарью Домрачеву из Белоруссии, а также Рикко Гросса и Свена Фишера из Германии — у всех по четыре победы.