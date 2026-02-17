Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:43, 17 февраля 2026Спорт

Табличку сборной Украины на церемонии открытия ОИ-2026 несла россиянка

Табличку сборной Украины на церемонии открытия ОИ-2026 несла россиянка Кучерова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Россиянка Анастасия Кучерова несла табличку сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает AP.

Девушка, которая родилась в России, 14 лет проживает в Милане и работает архитектором, участвовала в церемонии в качестве волонтера. Она сама изъявила желание нести табличку сборной Украины.

Материалы по теме:
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес и досадное падение российской конькобежки. Как прошел десятый день Игр
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес и досадное падение российской конькобежки.Как прошел десятый день Игр
Сегодня
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

«Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что у них есть полное право испытывать ненависть к любому русскому», — заявила Кучерова. Она добавила, что попыталась показать украинцам, что не все люди думают одинаково.

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Российские спортсмены не участвовали в ней по решению Международного олимпийского комитета.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Снежный коллапс в российском регионе попал на видео

    Россиян предупредили о рисках финансового срыва

    Увлекающийся детскими игрушками россиянин отправился в колонию

    Раскрыт исход кровавой драмы в российском городе

    Мать-подросток получила два года за жестокую расправу над ребенком

    Telegram заблокировал еще десятки тысяч каналов и групп

    В России прокомментировали предстоящие переговоры по Украине в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok