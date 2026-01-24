Реклама

11:33, 24 января 2026

В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии открытия Олимпиады

В МОК заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: kovop / Shutterstock / Fotodom  

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос об участии россиян в церемонии открытия Олимпиады-2026. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в МОК заявили, что россияне не примут участия в мероприятии. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.

Церемония открытия Олимпиады в Италии состоится 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее в МОК рассказали о мерах безопасности в отношении россиян на Олимпиаде. В организации заявили, что для всех делегаций и нейтральных спортсменов, включая российских, приняты соответствующие меры безопасности. Ответственность за обеспечение безопасности лежит на властях Италии.

