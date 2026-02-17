Тутберидзе запретили сопровождать Петросян во время выступления на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе сопровождать российскую фигуристку Аделию Петросян во время выступления на зимних Играх-2026 в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
«Тутберидзе была аккредитована на Игры по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии, и поэтому никакой проверки не требовалось», — заявили в МОК. Там добавили, что Тутберидзе сможет помогать Петросян в тренировочном процессе.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о настроении Аделии Петросян перед дебютом на Олимпиаде. Он назвал его рабочим.
17 февраля россиянке и другим фигуристкам предстоит выступить в короткой программе. Произвольную программу спортсменки покажут 19 февраля.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko