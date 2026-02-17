Тутберидзе запретили сопровождать Петросян во время выступления на Олимпиаде

Этери Тутберидзе запретили сопровождать Петросян во время выступления на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе сопровождать российскую фигуристку Аделию Петросян во время выступления на зимних Играх-2026 в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

«Тутберидзе была аккредитована на Игры по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии, и поэтому никакой проверки не требовалось», — заявили в МОК. Там добавили, что Тутберидзе сможет помогать Петросян в тренировочном процессе.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о настроении Аделии Петросян перед дебютом на Олимпиаде. Он назвал его рабочим.

17 февраля россиянке и другим фигуристкам предстоит выступить в короткой программе. Произвольную программу спортсменки покажут 19 февраля.