15:38, 17 февраля 2026Спорт

Тутберидзе запретили сопровождать Петросян во время выступления на Олимпиаде

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе сопровождать российскую фигуристку Аделию Петросян во время выступления на зимних Играх-2026 в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

«Тутберидзе была аккредитована на Игры по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии, и поэтому никакой проверки не требовалось», — заявили в МОК. Там добавили, что Тутберидзе сможет помогать Петросян в тренировочном процессе.

Материалы по теме:
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр
Сегодня
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
9 февраля 2026

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о настроении Аделии Петросян перед дебютом на Олимпиаде. Он назвал его рабочим.

17 февраля россиянке и другим фигуристкам предстоит выступить в короткой программе. Произвольную программу спортсменки покажут 19 февраля.

