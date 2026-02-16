Президент ФФККР Сихарулидзе рассказал о настроении Петросян перед дебютом на Олимпиаде

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о настроении Аделии Петросян перед дебютом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.
«Аделия уже находится в Милане, разместилась. Дни до короткой программы будет тренироваться с остальными участниками турнира. Настроение рабочее», — заявил Сихарулидзе.
Ранее Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде. Отмечалось, что 18-летняя спортсменка прибыла в Милан 15 февраля.
17 февраля россиянке и другим фигуристкам предстоит выступить в короткой программе. Произвольную программу спортсменки покажут 19 февраля.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko