Президент ФФККР Сихарулидзе рассказал о настроении Петросян перед дебютом на Олимпиаде

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о настроении Аделии Петросян перед дебютом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Аделия уже находится в Милане, разместилась. Дни до короткой программы будет тренироваться с остальными участниками турнира. Настроение рабочее», — заявил Сихарулидзе.

Ранее Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде. Отмечалось, что 18-летняя спортсменка прибыла в Милан 15 февраля.

17 февраля россиянке и другим фигуристкам предстоит выступить в короткой программе. Произвольную программу спортсменки покажут 19 февраля.