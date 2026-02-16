Еще больше новостей: подписывайся на наш Max

15:42, 16 февраля 2026Спорт

Президент ФФККР Сихарулидзе рассказал о настроении Петросян перед дебютом на Олимпиаде

Сихарулидзе: Настроение Петросян перед дебютом на ОИ рабочее
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о настроении Аделии Петросян перед дебютом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Аделия уже находится в Милане, разместилась. Дни до короткой программы будет тренироваться с остальными участниками турнира. Настроение рабочее», — заявил Сихарулидзе.

Ранее Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде. Отмечалось, что 18-летняя спортсменка прибыла в Милан 15 февраля.

17 февраля россиянке и другим фигуристкам предстоит выступить в короткой программе. Произвольную программу спортсменки покажут 19 февраля.

