Российская фигуристка Аделия Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает Sport24.
Отмечается, что 18-летняя спортсменка прибыла в Милан 15 февраля. Вечером в этот же день спортсменки проводили первую тренировку, на которую Петросян не пришла.
17 февраля россиянке и другим фигуристкам предстоит выступить в короткой программе. Произвольную программу спортсменки покажут 19 февраля.
Ранее стали известны подробности короткой программы Петросян. Спортсменка выступит под вторым номером.
В мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 российский фигурист Петр Гуменник стал шестым по итогам короткой и произвольной программ. Он набрал 271,21 балла. Победил представитель Казахстана Михаил Шайдоров, получивший от судей 291,58 балла.
