19:01, 15 февраля 2026Спорт

Стали известны детали короткой программы фигуристки Петросян на Олимпиаде

Владислав Уткин

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Стали известны детали короткой программы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

18-летняя спортсменка исполнит в короткой программе несколько видов прыжков: двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Она выступит под вторым номером.

Соревнования в короткой программе среди женщин-одиночниц пройдут 17 февраля. Произвольную программу фигуристки покажут два дня спустя, 19 февраля.

Ранее на Олимпиаде российский фигурист Петр Гуменник стал шестым по итогам короткой и произвольной программ. Он набрал 271,21 балла. Победил представитель Казахстана Михаил Шайдоров, получивший от судей 291,58 балла.

