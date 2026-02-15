Стали известны детали короткой программы фигуристки Петросян на Олимпиаде

Фигуристка Петросян исполнит несколько видов прыжков в короткой программе Игр

Стали известны детали короткой программы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

18-летняя спортсменка исполнит в короткой программе несколько видов прыжков: двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Она выступит под вторым номером.

Соревнования в короткой программе среди женщин-одиночниц пройдут 17 февраля. Произвольную программу фигуристки покажут два дня спустя, 19 февраля.

Ранее на Олимпиаде российский фигурист Петр Гуменник стал шестым по итогам короткой и произвольной программ. Он набрал 271,21 балла. Победил представитель Казахстана Михаил Шайдоров, получивший от судей 291,58 балла.