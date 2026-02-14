Фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Олимпиаде-2026. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Победителем стал Малинин.

Это первая Олимпиада для Гуменника. Он является чемпионом России.