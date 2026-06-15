Глава МИД РФ Лавров заявил о бесполезности Европы для украинского урегулирования

Европа в ее нынешнем виде не способна внести какой-либо полезный вклад в урегулирование конфликта на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен], которую не зря зовут фюрером, заявляла многократно, что мы [европейцы] должны быть с Украиной до конца, потому что Украина умирает, бьется за европейские ценности. Сопоставьте два плюс два, и получится, что европейские ценности в том числе включают полное поражение в правах русских и русскоязычных людей», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что у него нет сомнений в стремлении Европы нанести вред усилиям по справедливому урегулированию ситуации. «Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что Европа в нынешней ее конфигурации может сделать что-либо полезное», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые появляются у батальонов Украины. Так глава МИД прокомментировал сообщение о том, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с Вооруженными силами Украины.

По словам Лаврова, подобные заявления демонстрируют «сбрасывание Германией покрывала с плеч», которое скрывало нацистские корни и инстинкты. Министр указал, что они, «как выясняется, никуда не делись».