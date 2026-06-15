Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 15 июня 2026Мир

Лавров связал европейские ценности с поражением в правах русских

Глава МИД РФ Лавров заявил о бесполезности Европы для украинского урегулирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Европа в ее нынешнем виде не способна внести какой-либо полезный вклад в урегулирование конфликта на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен], которую не зря зовут фюрером, заявляла многократно, что мы [европейцы] должны быть с Украиной до конца, потому что Украина умирает, бьется за европейские ценности. Сопоставьте два плюс два, и получится, что европейские ценности в том числе включают полное поражение в правах русских и русскоязычных людей», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что у него нет сомнений в стремлении Европы нанести вред усилиям по справедливому урегулированию ситуации. «Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что Европа в нынешней ее конфигурации может сделать что-либо полезное», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые появляются у батальонов Украины. Так глава МИД прокомментировал сообщение о том, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с Вооруженными силами Украины.

По словам Лаврова, подобные заявления демонстрируют «сбрасывание Германией покрывала с плеч», которое скрывало нацистские корни и инстинкты. Министр указал, что они, «как выясняется, никуда не делись».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью». Он пригрозил ударами по четырем регионам

    Испанцы откажутся от премиальных за ЧМ-2026 в одном случае

    Объявлено о скором падении последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе

    Россиянам назвали скрытую опасность в квартирах

    В СВР России рассказали о контактах с ЦРУ по Украине

    Мотоциклистка лишилась головы во время аварии с редким автомобилем

    Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет

    Россиянам дали семь советов для борьбы со стрессом на работе

    Россиянам назвали выгодный момент для рефинансирования ипотеки

    Лавров связал европейские ценности с поражением в правах русских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok