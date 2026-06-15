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14:32, 15 июня 2026Мир

Лавров объяснил желание Германии перенять военный опыт у Украины

Лавров: Германия соскучилась по повадкам нацистов, которые появляются у батальонов Украины
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые появляются у батальонов Украины. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Министр иностранных дел [Германии Йоханн] Вадефуль объявил, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с Вооруженными силами Украины (ВСУ). То есть с новыми нацистами. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые сейчас проявляет украинская армия и украинские так называемые националистические батальоны», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, подобные заявления демонстрируют «сбрасывание Германией покрывала с плеч», которое скрывало нацистские корни и инстинкты. Министр указал, что они, «как выясняется, никуда не делись».

19 мая Вадефуль заявил, что Украина накопила «ценные знания», которые необходимо срочно передать странам Европейского союза (ЕС). По его словам, в Германии прислушиваются к украинским политикам и экономистам, чтобы перенять их опыт.

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