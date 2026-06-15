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15:25, 15 июня 2026Авто

В российском городе 12-летний школьник устроил массовое ДТП

Во Владивостоке 12-летний школьник украл у родителей машину и устроил массовое ДТП
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовое ДТП в Снеговой Пади возле школы № 83. Он протаранил пять припаркованных автомобилей. По данным Telegram-канала «112», нанесенный ребенком ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

Предварительно, несовершеннолетний в российском городе украл у родителей машину Toyota Land Cruiser, чтобы покататься с друзьями. После инцидента с чужими авто школьники скрылись. По факту случившегося была организована проверка.

До этого стало известно, что житель Москвы на каршеринге сбил детей и остался должен почти три миллиона рублей.

Еще раньше школьники в российской столице угнали машину каршеринга и попали в аварию. Все произошло в районе Южное Бутово, где пятеро друзей арендовали машину под чужим именем и поехали кататься.

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