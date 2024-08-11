Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 11 августа 2024Россия

В Москве школьники угнали каршеринг, врезались в дом и сбежали с места ДТП

Прокуратура Москвы: школьники угнали машину каршеринга и попали в ДТП
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

В Москве школьники угнали автомобиль каршеринга и попали в аварию. В результате один человек не выжил, сообщает прокуратура столицы.

В районе Южное Бутово пятеро друзей 13-16 лет арендовали машину под чужим именем и поехали кататься. Водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом.

В результате ДТП один школьник 15 лет не выжил, еще трое пассажиров попали в больницу. По данным ведомства, несовершеннолетний водитель сбежал с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента.

Ранее шесть автомобилей столкнулись на МКАДе. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ зашла на территорию одного из районов Курской области

      В Германии назвали причину размещения ракет США

      Стало известно о ракетном ударе по пригороду Полтавы

      Подпольщик Лебедев рассказал об ударе по вертодромам ВСУ в Сумской области

      Овечкин посетит матч Миранчука в MLS

      В парламенте Германии испугались превращения в мишень из-за ракет США

      В Москве школьники угнали каршеринг, врезались в дом и сбежали с места ДТП

      В Курской области российские военные обезвредили украинскую «Бабу Ягу»

      Цзю оценил победу провалившей гендерный тест боксерши на Олимпийских играх

      Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму туристам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше