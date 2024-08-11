В Москве школьники угнали каршеринг, врезались в дом и сбежали с места ДТП

Прокуратура Москвы: школьники угнали машину каршеринга и попали в ДТП

В Москве школьники угнали автомобиль каршеринга и попали в аварию. В результате один человек не выжил, сообщает прокуратура столицы.

В районе Южное Бутово пятеро друзей 13-16 лет арендовали машину под чужим именем и поехали кататься. Водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом.

В результате ДТП один школьник 15 лет не выжил, еще трое пассажиров попали в больницу. По данным ведомства, несовершеннолетний водитель сбежал с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента.

Ранее шесть автомобилей столкнулись на МКАДе. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал.