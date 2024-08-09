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09:50, 9 августа 2024Россия

На МКАД произошла смертельная авария с участием шести автомобилей

Госавтоинспекция: на МКАД столкнулись шесть авто, один человек не выжил

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла смертельная авария с участием шести автомобилей. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Предварительно, ДТП произошло на 53-м километре внутренней стороны МКАД. Врачи не смогли спасти одного пострадавшего, еще один человек получил травмы.

«В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Движение сильно затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении ведомства.

В июле два человека заживо сгорели в аварии на МКАД. На внешней стороне 18-го километра МКАД грузовик Mercedes врезался в микроавтобус, который в этот момент стоял посреди оживленной автомагистрали. После столкновения микроавтобус загорелся — двум пассажирам не удалось покинуть салон.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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