На МКАД произошла смертельная авария с участием шести автомобилей

Госавтоинспекция: на МКАД столкнулись шесть авто, один человек не выжил

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла смертельная авария с участием шести автомобилей. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Предварительно, ДТП произошло на 53-м километре внутренней стороны МКАД. Врачи не смогли спасти одного пострадавшего, еще один человек получил травмы.

«В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Движение сильно затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении ведомства.

В июле два человека заживо сгорели в аварии на МКАД. На внешней стороне 18-го километра МКАД грузовик Mercedes врезался в микроавтобус, который в этот момент стоял посреди оживленной автомагистрали. После столкновения микроавтобус загорелся — двум пассажирам не удалось покинуть салон.