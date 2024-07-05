Два человека заживо сгорели в аварии на МКАД

На МКАД два человека заживо сгорели при столкновении грузовика и микроавтобуса

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) два человека сгорели заживо при столкновении грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предварительно, на внешней стороне 18-го километра МКАД грузовик Mercedes врезался в микроавтобус, который в этот момент стоял посреди оживленной автомагистрали. После столкновения микроавтобус загорелся — двум пассажирам не удалось покинуть салон.

Пострадал еще один человек — в больницу доставили водителя автобуса. Врачи диагностировали у него серьезные травмы, он в реанимации. Из-за аварии было затруднено движение, сейчас его уже восстановили.

В июне в Башкирии два человека заживо сгорели в автомобиле, который попал в аварию на дороге Шаран — Новобалтачево — Андреевка. За рулем Lada находился 20-летний водитель без прав. Он не справился с управлением, допустил съезд легкового авто в кювет и врезался в опору линии электропередачи. После этого машина загорелась.