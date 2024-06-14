Два человека заживо сгорели в автомобиле после аварии в российском регионе

В Башкирии два человека заживо сгорели в машине после аварии, еще один пострадал

В Башкирии два человека заживо сгорели в автомобиле, который попал в аварию на дороге Шаран — Новобалтачево — Андреевка. Об этом сообщило республиканское управление ГИБДД в Telegram.

За рулем Lada находился 20-летний водитель без прав. Он не справился с управлением, допустил съезд легкового авто в кювет и врезался в опору линии электропередачи. После этого машина загорелась.

Врачи не смогли спасти водителя Lada и его 19-летнюю пассажирку. Еще одного человека — 21-летнюю девушку — госпитализировали с травмами. Подробностей о ее состоянии не приводится.

Ранее в Адыгее трехлетний ребенок заживо сгорел в машине, пока его родители собирали клубнику. Девочка спала, пока взрослые занимались сбором ягод. Причины случившегося устанавливаются.