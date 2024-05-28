Трехлетний ребенок заживо сгорел в машине в российском регионе

В Адыгее трехлетний ребенок сгорел в машине, пока родители собирали клубнику

В Адыгее трехлетний ребенок заживо сгорел в машине, пока его родители собирали клубнику. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

«Легковушка полыхала на окраине аула Бжедухабль. В охваченной огнем машине пожарные МЧС России обнаружили 3-летнюю девочку», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что девочка спала, когда взрослые занимались сбором ягод. Причины случившегося устанавливаются. Как уточнило республиканское управление Следственного комитета в Telegram-канале, после происшествия организована доследственная проверка.

Ранее в селе Гамово Пермского края мужчина заживо сгорел в машине. В МЧС назвали предварительной причиной случившегося неисправность систем, механизмов и узлов легкового автомобиля.