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15:29, 20 марта 2023Россия

Россиянин заживо сгорел в машине

В селе Гамово Пермского края мужчина заживо сгорел в машине

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В селе Гамово Пермского края мужчина заживо сгорел в автомобиле. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, пишет Ura.ru.

В ведомстве уточнили, что погибшего в машине нашли пожарные. На место ЧП выехали четверо пожарных, они локализовали и ликвидировали возгорание.

В МЧС назвали предварительной причиной случившегося неисправность систем, механизмов и узлов легкового автомобиля. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Братске Иркутской области мужчина оказался заблокирован в микроавтобусе Nissan Serena из-за технической неисправности и сгорел заживо. Похожий случай произошел в Волгограде — там в автомобиле заживо сгорел трехлетний ребенок.

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Анастасия Шейкина
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