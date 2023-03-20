Россиянин заживо сгорел в машине

В селе Гамово Пермского края мужчина заживо сгорел в машине

В селе Гамово Пермского края мужчина заживо сгорел в автомобиле. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, пишет Ura.ru.

В ведомстве уточнили, что погибшего в машине нашли пожарные. На место ЧП выехали четверо пожарных, они локализовали и ликвидировали возгорание.

В МЧС назвали предварительной причиной случившегося неисправность систем, механизмов и узлов легкового автомобиля. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Братске Иркутской области мужчина оказался заблокирован в микроавтобусе Nissan Serena из-за технической неисправности и сгорел заживо. Похожий случай произошел в Волгограде — там в автомобиле заживо сгорел трехлетний ребенок.