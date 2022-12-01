При возгорании четырех автомобилей в российском городе погиб трехлетний ребенок

В Волгограде при возгорании четырех автомобилей погиб трехлетний ребенок

В Волгограде четыре автомобиля сгорели, в результате чего погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщается в официальной группе регионального управления МВД в соцсети «ВКонтакте».

Машины загорелись в Советском районе города. Две из них полностью сгорели, еще две получили повреждения. Тело погибшего ребенка нашли в автомобиле Skoda — 52-летний владелец авто пострадал, его доставили в больницу с травмами.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели легковой автомобиль Skoda и обнаружили в нем два ацетиленовых баллона. Предварительно, причиной пожара могла стать утечка газа. На месте происшествия работают сотрудники МВД и следственно-оперативная группа.

Ранее на юге Москвы пожар полностью уничтожил семь автомобилей. Его площадь составила 40 квадратных метров. Незадолго до возгорания неизвестный сливал бензин в канистры из одной из машин. Никто не пострадал.