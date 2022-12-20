Россиянин не смог выбраться из заблокированной машины и сгорел заживо

В Братске Иркутской области мужчина оказался заблокирован в машине и сгорел заживо

В Братске Иркутской области мужчина оказался заблокирован в микроавтобусе Nissan Serena и сгорел заживо. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Пожар произошел в ночь с понедельника, 19 декабря, на вторник, 20 декабря. О возгорании рассказали очевидцы. По данным спасателей, россиянин не смог выбраться из автомобиля, так как машина была технически неисправна. По этой же причине транспортное средство загорелось.

«В ходе тушения внутри автомобиля был обнаружен погибший мужчина. Автомобиль поврежден по всей площади. (...) Обстоятельства в настоящее время выясняют дознаватели МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о похожем случае в другом российском городе: в Волгограде в автомобиле заживо сгорел трехлетний ребенок.