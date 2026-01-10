Реклама

09:00, 10 января 2026Силовые структуры

Москвич сбил детей на каршеринге и остался должен почти три миллиона рублей

Суд взыскал с москвича на каршеринге 2,8 млн руб. за ДТП с пострадавшими детьми
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Тушинский суд Москвы взыскал более 2,8 миллиона рублей с водителя каршеринга, который отвлекся на телефон и сбил детей на пешеходном переходе на северо-западе столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Фигуранта приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также водитель на два с половиной был лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично. С мужчины в пользу первого потерпевшего взыскано 2 000 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также 313 230 рублей в качестве материального ущерба. Второй потерпевший получит возмещение материального ущерба 58 472 рублей, а в счет компенсации морального вреда — 500 000 рублей, уточняется в материалах.

Как отмечается, один из потерпевших не согласился с приговором и попросил взыскать с осужденного 10 000 000 рублей компенсации. Суд не удовлетворил данное требование, оставив решение в силе.

Ранее сообщалось, что школьники в российской столице угнали машину каршеринга и попали в ДТП. Инцидент произошел в районе Южное Бутово, где пятеро друзей арендовали машину под чужим именем и поехали кататься. Один из подростков не справился с управлением и врезался в жилой дом.

