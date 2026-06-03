ПМЭФ-2026. День первый

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12:33, 3 июня 2026Из жизниЭксклюзив

На ПМЭФ-2026 заметили татарского робота-курьера в тюбетейке и с чак-чаком

Татарстан представил на ПМЭФ-2026 робота-курьера с чак-чаком
Юлия Юткина
Юлия Юткина
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У стенда Республики Татарстан заметили робота-курьера, груженного чак-чаком. Об этом с ПМЭФ-2026 сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Робот украшен гербом республики, а на его крышке висит тюбетейка — традиционный татарский головной убор. На стенде также представлены модели и изделия Центра развития промышленной робототехники, созданного на базе Университета Иннополис в Татарстане.

Фото: «Лента.ру»

Чак-чаком называют восточное печенье, которое делают из обжаренного во фритюре теста. После того как печенье остыло, его перемешивают с медовым сиропом и выкладывают в виде горки.

Ранее сообщалось, что короля Малайзии Султана Ибрагима Исмаила ибн Альмахрума Султана Искандара Аль-Хаджа накормили чак-чаком во время посещения Казани. Король принялся за печенье, как только вышел из своего золотого самолета.

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