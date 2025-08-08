Из жизни
13:38, 8 августа 2025Из жизни

Короля на золотом самолете накормили чак-чаком в Казани

В Татарстане малайзийского короля Султана Ибрагима накормили чак-чаком
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Короля Малайзии Султана Ибрагима Исмаила ибн Альмахрум Султан Искандар Аль-Хадж накормили чак-чаком во время посещения Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту Ибрагима, совершающего первый официальный визит в Россию, встретил лично глава Татарстана Рустам Минниханов. Чак-чак ждал их на взлетно-посадочной полосе. Король принялся за него, как только вышел из своего золотого самолета.

Чак-чаком называют восточное печенье, которое делают из обжаренного во фритюре теста. Когда печенье остынет, его перемешивают с медовым сиропом и выкладывают в виде горки.

5 августа король Малайзии прибыл в Москву для встречи с президентом России. Визит монарха продлится с 5 по 10 августа.

