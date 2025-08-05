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14:19, 5 августа 2025Мир

Зарубежный лидер прибыл в Москву для встречи с Путиным

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву для встречи с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hasnoor Hussain / Pool Photo / AP

Король Малайзии Султан Ибрагим впервые прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет короля приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Визит монарха в Россию продлится с 5 по 10 августа и станет первой поездкой главы Малайзии в Россию за всю историю двусторонних отношений.

В ходе государственного визита Ибрагим встретится с российским лидером, а также примет участие в ряде официальных мероприятий. Затем монарх отправится из Москвы в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым.

4 августа малайзийский король вылетел в Москву с государственным визитом.

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