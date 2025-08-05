Зарубежный лидер прибыл в Москву для встречи с Путиным

Король Малайзии Султан Ибрагим впервые прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолет короля приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Визит монарха в Россию продлится с 5 по 10 августа и станет первой поездкой главы Малайзии в Россию за всю историю двусторонних отношений.
В ходе государственного визита Ибрагим встретится с российским лидером, а также примет участие в ряде официальных мероприятий. Затем монарх отправится из Москвы в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым.
4 августа малайзийский король вылетел в Москву с государственным визитом.