Зарубежный лидер прибыл в Москву для встречи с Путиным

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву для встречи с Путиным

Король Малайзии Султан Ибрагим впервые прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет короля приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Визит монарха в Россию продлится с 5 по 10 августа и станет первой поездкой главы Малайзии в Россию за всю историю двусторонних отношений.

В ходе государственного визита Ибрагим встретится с российским лидером, а также примет участие в ряде официальных мероприятий. Затем монарх отправится из Москвы в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым.

4 августа малайзийский король вылетел в Москву с государственным визитом.

