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09:12, 4 августа 2025Мир

Зарубежный лидер вылетел в Россию для переговоров с Путиным

Верховный правитель Малайзии Ибрагим вылетел в Москву для встречи с Путиным
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hasnoor Hussain / Pool Photo / AP

Верховный правитель Малайзии Ибрагим вылетел в Москву с государственным визитом для встречи с президентом России Владимиром Путиным по приглашению последнего. Об этом сообщает агентство Bernama.

Визит будет проходить с 5 по 10 августа. Он будет первым для главы Малайзии в России с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

Премьер-министр страны Датук Сери Анвар Ибрагим добавил, что предстоящий визит станет историческим, а также «знаменует новую главу в истории двух стран».

Султан Джохора Ибрагим Исмаил занял свой пост в 2024 году. Эта должность включает в основном церемониальные и представительские функции главы государства.

ЖЗЛ
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