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10:37, 2 августа 2025Мир

Путин проведет встречу с зарубежным лидером на следующей неделе

Путин проведет встречу с верховным правителем Малайзии Ибрагимом в Москве
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Москве на следующей неделе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«5–10 августа Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим посетит Российскую Федерацию с государственным визитом», — указано в анонсе.

Переговоры лидеров двух стран запланированы на 6 августа. Их темой станет развитие российско-малайзийских отношений. Кроме того, Владимир Путин и султан Ибрагим обсудят актуальные международные и региональные вопросы.

Султан Джохора Ибрагим Исмаил занял пост верховного правителя Малайзии в 2024 году. Эта должность в стране выборная, ее в течение пяти лет занимает один из монархов субъектов, входящих в состав Малайзийской Федерации. При этом верховный правитель исполняет в основном церемониальные и представительские функции главы государства.

В мае с официальным визитом в Россию прибывал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Незадолго до этого страна стала одним из партнеров БРИКС.

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